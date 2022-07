Przez drożyznę wypoczywamy krócej. "Wakacje inne niż wszystkie"

Jak wynika z badania GfK, co piąty turysta w ogóle zrezygnował z wyjazdu. - Decyzje o rezygnacji z urlopu lub spędzeniu go blisko domu wynikają przede wszystkim z rekordowej inflacji i cen usług turystycznych, paliwa czy żywności. Obserwujemy też obawy przed lataniem wynikające z wojny w Ukrainie oraz z problemami z płynnością w zakresie obsługi ruchu lotniczego w Europie. Z pewnością będą to wakacje inne niż wszystkie i wiele sektorów bardzo mocno to odczuje - powiedziała na łamach "Rz" Dominika Grusznic-Drobińska, dyrektor w GfK.