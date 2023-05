Przyszedł z siekierą na plażę. "Zaczyna się"

Turyści nad polskim morzem nie przestają zaskakiwać

W ubiegłe wakacje pisaliśmy o tym, że turyści zabierają ze sobą na plażę m.in. młotki, którymi przytwierdzają parawany do piachu. Mało tego, plażowicze chętnie się wspierają pomocnymi akcesoriami, co często prowadzi do zabawnych sytuacji.