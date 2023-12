Raj dla narciarzy. "Nikt nie mówił, że jest tanio"

Trentino to prawdziwy raj dla fanów białego szaleństwa. Niestety miejsce to nie należy to najtańszych. - Jest drogo. Nikt nie mówił, że sporty zimowe są tanie. Sam nocleg będzie kosztował ok. 5-6 tys. zł za 7 dni dla dwóch osób - mówiła Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka, w programie "Newsroom WP". Ceny skipassów także nie są niskie, ale zaletą jest to, że na wszystkie stoki obowiązuje jeden karnet. - Za jeden dzień zapłacimy ok. 70 euro (ponad 300 zł) - dodała dziennikarka. Do Trentino można dostać się własnym samochodem i jest to opcja najczęściej wybierana przez osoby, które podróżują z własnym sprzętem. Z kolei ci, którzy wolą szybszy transport mogą przylecieć na pobliskie lotniska np. w Wenecji lub Mediolanie.

