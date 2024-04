Raj na wyciągnięcie ręki. "Coraz więcej bezpośrednich lotów"

Polacy z roku na rok coraz liczniej odwiedzają Chorwację. Część z nich decyduje się jechać tam autami, zaś inni stawiają na szybszy środek transportu, jakim są samoloty. - Zarówno touroperatorzy, jak i linie lotnicze co roku poszerzają swoją ofertę, dlatego mamy coraz więcej wycieczek i coraz więcej bezpośrednich lotów - przyznała w programie "Newsroom WP" Iwona Kołczańska. Dziennikarka WP Turystyka, która odwiedziła to wyjątkowe miejsce przed sezonem, zdradziła także, jakie linie lotnicze realizują bezpośrednie połączenia z polskich lotnisk do adriatyckiego kraju.

