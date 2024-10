Rajski zakątek w turystycznym kraju. Widoki obłędne

Turcja, czyli nie od dziś jeden z ulubionych, turystycznych krajów Polaków, to nie tylko plaże i hotele z bogatą ofertą all inclusive. To także wyjątkowo urokliwa natura. Rajskim zakątkiem tego kraju jest Green Canyon, czyli Zielony Kanion. Jego powierzchnia to niemalże 500 ha. Do jego aktualnego kształtu przyczynił się także człowiek, który 40 lat temu na rzece Manavgat stworzył tamę Oymapinar, znacząco wpływając na środowisko naturalne. Majestatyczne góry z pewnością zrobią na każdym duże wrażenie, a kąpiel w szmaragdowej wodzie będzie świetną atrakcją dla turystów w różnym wieku.