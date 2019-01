Rejsy tylko dla Afroamerykanów. Cieszą się ogromną popularnością

Patricia Nicholson Yarbrough zdała sobie sprawę, że Afroamerykanie potrzebują usług, które będą skierowane wyłącznie do nich. Postawiła na rejsy. Jej firma, która funkcjonuje na rynku od 1992 r., działa prężnie, a należące do niej statki wycieczkowe pływają po morzach i oceanach pełne.

Idea tego typu rejsów jest prosta - wszystko po to, aby czarnoskórzy mieszańcy Ameryki mogli czuć się na urlopie w pełni swobodnie. Yarbrough jako przykład podaje kluby. Uczestnicy wycieczek wiedząc, że są w "swoim" gronie, dużo chętniej się bawią, łatwiej nawiązują znajomości, a słysząc muzyczne hity czarnoskórych artystów, wskakują na parkiet i tańczą do białego rana.

Zapytana o atrakcje, jakich mogą się spodziewać Afoamerykanie podczas rejsu , odpowiada: "To jest doświadczenie kulturalne, więc zajęcia, które odbywają się na pokładzie, sprawiają, że pasażerowie czują się w pełni 'zaangażowani' w to, co dzieje się podczas wyjazdu". Kobieta marzy, aby rejsy nadal się rozwijały, a jej klienci wracali do swoich domów w pełni usatysfakcjonowani.

Patricia Nicholson Yarbrough wyznaje: "Każdego roku organizujemy loterię i aukcję, aby zebrać pieniądze dla afroamerykańskich studentów. Blue World szacuje, że w ciągu ostatnich prawie 30 lat 400 tys. dolarów zostało przekazane do fundacji United Negro College Fund". Ponadto Festival At Sea to także program darowizn dla dzieci, w którym każdy pasażer jest proszony o przyniesienie co najmniej jednej nowej książki dla dzieci. Następnie są one przekazywane do szkół, bibliotek lub organizacji charytatywnych, takich jak Czerwony Krzyż".