Rejs statkiem towarowym. Poznaj alternatywny sposób podróżowania

Rejsy wycieczkowe oferują mnóstwo atrakcji – orientalne dania, nocne występy i rozmaite zabawy. Wszystko to zorganizowane tak, by zapewnić pasażerom rozrywkę podczas długich dni na morzu. Ale co jeśli twoja idea odpoczynku wygląda zupełnie inaczej?

Statek kontenerowy w drodze do portu (Shutterstock.com)

Wybierając standardowe rejsy pasażerskie płacimy za popołudniowe herbatki i wieczory z Bingo niezależnie od tego czy je lubimy, czy nie. Ciężko jest znaleźć cichy kąt, w którym moglibyśmy poczytać ulubioną książkę albo popatrzeć w błękitne wody oceanu. Rozkrzyczane dzieci, głośne rozmowy podchmielonych pasażerów i nieustająca muzyka nie sprzyjają sielankowej aurze wypoczynku.

Statki towarowe mogą być świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy pragną spokojnej podróży. Ogromne kontenery i członkowie załogi – to ich jedyni pasażerowie. Oprócz tego mnóstwo przestrzeni dla tych, którzy pragną wybrać się w rejs tak nietypowym okrętem. Statek wyposażony jest w osobne prywatne kabiny sypialne oraz specjalne pomieszczenia, w których można się zrelaksować podczas niesprzyjającej pogody. Większość kontenerowców jest także wyposażona w biblioteki, siłownie i jadalnie. Posiłki podawane są w regularnych godzinach,= a menu zazwyczaj oferuje pasażerom szeroki wybór dań.

Shutterstock.com

Jak dostać się na statek towarowy? Wiele ofert rejsowych można znaleźć na stronach internetowych. Można też szukać okazji przez agentów podróży, albo bezpośrednio przez firmy transportowe. W Europie, Południowej Ameryce, a także w Azji i Australii jedna z firm zajmująca się transportem kontenerowym - Hamburg Sud daje szeroki wybór. Można wybrać kierunek lub trasę spośród 50-ciu linii żeglugowych i więcej niż stu statków płynących dookoła świata. Ponadto oferują szyty na miarę program podróży uwzględniający prestiżowe linie lotnicze , hotele, wypożyczalnie aut i lokalnych przewodników.

Czego można się spodziewać? Ceny podróży statkami kontenerowymi wahają się w zależności od oferty. Cena za noc zazwyczaj uwzględnia wyżywienie i inne usługi, na statkach tego typu nie ma raczej możliwości wydania żadnych dodatkowych pieniędzy.

Pamiętajmy jednak, że statki towarowe należą do grupy długodystansowych, a zatem czas podróży przykładowo z Europy do Azji trwa ponad dwa tygodnie. Tak długi czas na wodzie oznacza brak kontaktu ze światem. Nie ma zasięgu ani połączenia z internetem. Jedynie podczas przeładunków w portach możemy skorzystać z okazji, żeby zejść na ląd i łyknąć trochę cywilizacji.

Shutterstock.com

Dobra strona jest taka, że jeśli pracujecie nad osobistym projektem, piszesz czy ćwiczysz grę na gitarze, będziesz mieć mnóstwo czasu na to oddać się spokojnej, twórczej pracy.

Podróż statkiem towarowym nie jest dla każdego i większość ludzi traktuje ją jako przygodę. Miasta portowe do których przybijają kontenerowce nie są miejscami do których wybralibyśmy się jako turyści. Jeśli jesteś typem samodzielnego odkrywcy, statek kontenerowy może stać się na czas podróży nawet twoim prywatnym jachtem.