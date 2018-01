Rekord na kolei. Takiego ruchu nie było od 15 lat

Prawie 304 mln pasażerów przewiozła kolej w ubiegłym roku. To najlepszy wynik od 15 lat. Rok 2017 był również rekordowy w przewozach towarowych. Zanotowano wzrost zarówno w masie towarów, jak i w pracy przewozowej czy eksploatacyjnej.

- Rosnąca liczba pasażerów to niewątpliwy dowód, że Polacy chętnie wracają na kolej. Oferta coraz lepiej odpowiada potrzebom podróżnych. Wygodne, nowe lub zmodernizowane pociągi, krótsze czasy przejazdu, odpowiednie ułożenie rozkładu oraz nowe, przyjaźniejsze dworce – to zachęca do podróżowania – podsumowuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.