Roaming na wakacjach. Chwila nieuwagi może skończyć się kosztownie

- Niestety o naszym błędzie znów szybko przypomniał mi operator wysyłając po chwili SMS, że przekroczyliśmy granicę 266 zł - mówi i dodaje, że te niedopatrzenia kosztowały w sumie ponad 500 zł plus dodatkowo 100 zł za pakiet 1 GB internetu, który działał także w Czarnogórze. - Warto o tym przypominać, bo wiele osób wybiera się do Czarnogóry na jednodniową wycieczkę z Chorwacji i też może się naciąć, jak my - podsumowuje pani Iza.