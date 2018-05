Rodzinne wakacje w Dolomitach. 10 atrakcji, których dziecko nie zapomni

Wszystkich cieszą wakacje, jednak dla rodziców oprócz przyjemności oznacza to wyzwanie – gdzie tym razem pojechać z dzieciakami. Znowu na plażę albo na działkę? Wybraliśmy 10 miejsc we Południowym Tyrolu, które będą rajem zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych.

Dolomity to świetne miejsce na letnie wakacje z dziećmi (Shutterstock.com)

Jezioro przygód w Watles

Poszukiwanie złota, mini wodospady, rafting dla najmłodszych, zjeżdżalnie czy ruchome mosty to tylko kilka z wielu atrakcji, czekających w jeziorze zabaw Spielesee w Watles w dolinie Val Venosta. Bezpłatne wejście do parku przez całe lato (płatny jest jedynie wjazd kolejką z doliny), sprawia, że jest to świetne miejsce dla żądnych nowych przygód dzieci.

Poza tym w okolicy można się też wybrać na wyprawę górskimi gokartami, co gwarantujemy, że będzie świetną zabawą także dla rodziców. Po sportowych aktywnościach można odpocząć w otoczeniu cudownych Dolomitów lub zjeść coś z lokalnych specjałów.

Zipline w Kronplatz

Kto tego spróbuje, nie zapomni nigdy – bo jakże można zapomnieć o tym, że się fruwało? A dokładnie takie jest wrażenie. Bezpiecznie przyczepieni do lin, śmigamy na różnych wysokościach – nawet na 100 metrach nad ziemią. W sumie zjazd ma ponad 3 km i pokonuje się go partiami. Niesamowite emocje i moc endorfin dla dorosłych i starszych dzieci. Wszystko to w San Vigilio w Kronplatz.

Szlak wędrowny Urlesteig

Kolejne miejsc pełne przygód. Na wysokościach od 560 do 700 m n.p.m. na całą rodzinę czekają atrakcje związane z naturą – można pożeglować, spróbować przejść leśny labirynt czy wspiąć się na gigantyczną ważkę. Można także się wybrać na wyprawę z przewodnikiem i posłuchać o otaczającej faunie i florze. Wjazd na górkę gondolką, miejsce przyjazne też dla rodziców z wózkami.

Funbob, czyli letnie sanki

Kto nie lubi sanek? Chyba nikt. Ale czy próbowaliście takiego zjazdu latem? Jest to możliwe w Tre Cime / Drei Zinnen. Co prawda wygląda to trochę inaczej, bo sanki (tzw. tobogan) zjeżdżają po specjalnej szynie, niemniej zabawa jest tak samo przednia. Wiatr we włosach i nieschodzący z ust uśmiech gwarantowane, zarówno na twarzy dziecka, jak i rodzica. W tym samym rejonie można się też wybrać na szlak Olperla, niezwykłego stworzenia z miejscowych legend. 10 stacji na kilkukilometrowej trasie, piękne widoki i ciekawostki z legend to doskonała zabawa na cały dzień.

Tarzanem być!

W Passeiertal w okolicach Merano ukryte są niezwykłe kaniony, które tylko czekają na zdobycie. Pod okiem doświadczonego przewodnika górskiego można wziąć udział w spływie i przeprawie na linach. Naturalne baseny i skaliste przestrzenie zalane lodowatą wodą, połączone z emocjami robią niezwykłe wrażenie. Przeprawa dostępna od dla dzieci od 9 roku życia.

W krainie zwierząt

Hü i hott, czyli wio i prr – jak znasz te dwie komendy, możesz wsiadać na południowotyrolskie kuce rasy Halfinger. Na farmach w okolicy Bolzano można się wybrać na końską przejażdżkę , poprowadzić kucyki na linie lub pobawić się z… lamami. Cała rodzina może też przyjemnie spędzić czas na wyprawie bryczką, podziwiając piękne Dolomity. Miejsc jest mnóstwo, więc można doskonale dopasować do preferencji oraz możliwości dzieci w zależności od wieku.

Woody Walk, czy śladami drewna

Pięciokilometrowa wyprawa w dolnej części Valle Isarco dla całej rodziny, gdzie na drodze czyhają różne atrakcje: drewniane rzeźby, doskonałe do wejścia i zabawy, specjalne drzewa do wspinaczki, ścieżki typu "tylko-nie-dotknij-ziemi" i wiele innych stacji. A piknik pomiędzy nimi, na jednej z pięknych łąk, jest wręcz wskazany.

Śladami wiedźm i górskich rycerzy

Jeżeli ktoś woli tematy bardziej średniowieczne, jak np. rycerzy czy wiedźmy, to polecamy się wybrać do Alpe di Siusi, które słynie z tego typu legend. Nimi właśnie są inspirowane liczne szlaki tematyczne, łatwo dostępne także dla najmłodszych i będące dodatkową rozrywką podczas rodzinnych spacerów i zabaw.

Strzelanie z łuku

W Kron Arc Adventure Park można poczuć się jak Robin Hood i postrzelać z prawdziwego łuku. Na trasie, na która można się wybrać z instruktorem, są pochowane drewniane cele, na których można sprawdzić swoją celność i zdolność koncentracji. Najlepiej wziąć kilka łuków, bo każdy będzie chciał spróbować.

Parki linowe

Ze względu na wszechobecne lasy, parki linowe są dostępne praktycznie we wszystkich częściach Dolomitów. Szlaki wiodą z drzewa na drzewo po mostach, linach i sieciach kilka metrów nad ziemią. Jest to doskonały sposób na ruch i zabawę dla dzieciaków, które uwielbiają wyzwania i przygody.

