Romantyczne oblicze Wilna, jakiego nie znacie

W drodze powrotnej ze starówki warto udać się na drugą stronę rzeki Wilenki, by zwiedzić najmniejszą, ale za to najbardziej intrygującą dzielnicę Wilna – Zarzecze. Kiedyś to miejsce nie cieszyło się dobrą sławą, ale dziś to modna dzielnica artystów, intelektualistów i przedsiębiorców, którą artyści mianowali na "Republikę" posiadającą odrębną konstytucję. To miejsce kipi od sztuki i dobrego humoru. Można się tam pobujać na huśtawce przeznaczenia, stanąć oko w oko z Syrenką i spojrzeć na Wilno z zupełnie innej perspektywy.