Rozkład jazdy PKP Intercity ze zmianami. Pasażerowie nie będą zadowoleni

Zmiany również na północy kraju

Od 4 września duże utrudnienia będą też na trasach kolejowych na północy Polski. Jak informuje gazeta, do 23 września z powodu przebudowy zamknięty będzie jednotorowy fragment linii między Piłą a Szczecinkiem. Na tym odcinku pasażerowie pociągów będą przesiadać się do zastępczych autobusów. Z kolei od 24 września do 7 października zamknięty będzie fragment linii między Białogardem a Szczecinkiem. W tym okresie wszystkie pociągi dalekobieżne z południa Polski będą kończyć trasę w tym ostatnim mieście. Na dalszym odcinku pojadą autobusy. "Do zastępczej komunikacji autobusowej trzeba będzie się też przesiadać 24-28 października między Koszalinem a Sławnem" - czytamy. Jak informuje PKP Intercity, pociągi do i z Kołobrzegu będą mieć skróconą trasę do Słupska, a pomiędzy Słupskiem i Kołobrzegiem będzie kursować komunikacja autobusowa.