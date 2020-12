Roztańczeni pracownicy Alaska Airlines. "Nie masz maseczki? Nie lecisz!"

Znacie utwór "Safety Dance" zespołu Men Without Hats z 1982 r.? Jeśli tak, to oglądając najnowszy klip stworzony przez linie Alaska Airlines, szybko powinniście zauważyć podobieństwo między tymi utworami. Bo to właśnie na ścieżce dźwiękowej sprzed blisko 40 lat wzorował się amerykański przewoźnik, tworząc klip. Jednak tym razem, zamiast angielskiej wsi, zobaczymy hangar lotniczy w mieście Seatle, a w nim roztańczonych pracowników Alaska Airlines.