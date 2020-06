Ruszyły loty międzynarodowe z Polski. Byliśmy na lotnisku w Gdańsku

jest środa 17 czerwca godzina 5:30 a ja przyjechałam z wizytą na lotnisko w Gdańsku żeby zobaczyć jak wygląda wznowienie międzynarodowego ruchu lotniczego mam się tłumów przyznam szczerze a na lotnisku jest prawie pusto spotkałam tylko kilka osób które wybierają się głównie do pracy moja połączenia krajowe realizuje lata to miast na ręce zagraniczne póki co zdecydował Wizzair na tablicę odlotów takie kierunki jak na przykład Warszawa Kraków Oslo Turku Dortmund czy Bergen dokąd panowie lecą docelowo do Olsztyn docelowo jedziemy do miesiąca No gdzieś tak w tych granicach jak jak zaczęło się z tym koronawirusem Tak udało nam się szybko jeszcze zjechać i do tej pory żeśmy tak wszystkie zasady reż czarnego panowie znają jak w samolocie teraz Ogólnie ogólnie nic się nie zmieniły tylko tylko żądają sobie maseczek nie bo ja dzwoniłem się dowiedzieć tak ale dzwoniłem się dowiedzieć do Vitara ci tam się jakieś obostrzenia są czy coś on mówi że się nic nie zmieniło tylko tyle że go nie musieli w maseczkach być przez cały lot nie jak ma się zapatruje na podróż na reżimie sanitarnym musisz ma problemu żadnego że zachowuje się wszystkie dr trzeba się zachowasz nie ma problemu nie ma pan maseczki.na sobie Nie boi się pan w samolocie do samolotu pana nie wpuszczą covid A to jest pierwsza próba wylotu czy próbował pani oparzenie pieprzy i od razu jakoś wszedłem był dowiedziałem się z innych komunikatów tam z moim Norwegii z tego że wiesz no po prostu na na okazja taka że będzie bezpieczna bo miałem ten głosowy w podróż