Rząd luzuje obostrzenia. Od 6 czerwca otwarte kina, teatry i parki rozrywki

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne. Co ważne, w punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Rząd znosi obostrzenia od 6 czerwca

Także od 6 czerwca działalność mogą wznowić: kina, teatry, opery, sale zabaw i parki rozrywki. - To może odbywać się pod trzema warunkami. To nie jest obowiązek, tylko możliwość. Od dyrektorów i właścicieli będzie zależało, czy otworzą się, czy nie. Wypełniamy pojemność widowni do 50 proc., by kontakt był rozluźniony, oraz nosimy maseczki - dodaje Piotr Gliński, minister kultury.