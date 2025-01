Niewielu turystów pamięta. "Takie triki mogą was po prostu uratować"

Bezpieczeństwo w czasie zagranicznych podróży jest kwestią priorytetową. Podróżnik Marcin Majkusiak zdradza triki, o których warto pamiętać w czasie wyjazdów. - W Ameryce Południowej zdarzyła mi się niebezpieczna sytuacja. Bus, którym jechałem, został zatrzymany przez lokalnych przestępców. Przyszli z workiem, abyśmy wrzucili tam telefony i portfele. Dlatego dobrze mieć ze sobą dwa telefony, np. stary, którego nie używamy (...) Ważne jest, żeby mieć także drugi portfel z fejkowymi kartami i pieniędzmi. Jeśli ktoś z bronią w ręku każe wrzucić portfel do worka, to wrzucacie ten drugi i nie ma żadnego problemu. Takie triki mogą was po prostu uratować w różnych sytuacjach - przyznał mężczyzna. Zdradził także m.in. jak przechowywać prywatne rzeczy w pokojach hotelowych. Ten materiał prezentujemy w ramach współpracy z Patronite.pl. Autorem jest Marcin Majkusiak. Możesz wspierać Autora bezpośrednio na jego profilu na Patronite. https://patronite.pl/activeprotravel