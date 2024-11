Obiad w Londynie za 5 funtów. Pokazała, jak tanio zjeść w stolicy Wielkiej Brytanii

Londyn należy do najdroższych miast w Europie, a zjedzenie obiadu poniżej 8 funtów (41 zł) graniczy z cudem. Tymczasem Anna Konecka, która prowadzi na YouTubie kanał Konecka Travel, udowadnia, że nawet za 5 funtów (25 zł) w stolicy Wielkiej Brytanii można się najeść do syta. Wystarczy wybrać się do Chinatown.

Ten materiał prezentujemy w ramach współpracy z Patronite.pl. Autorem jest Anna Konecka. Możesz wspierać Autora bezpośrednio na jego profilu na Patronite https://patronite.pl/konecka.travel