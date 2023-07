Ministerstwo Zdrowia Egiptu zaniepokojone. "Objawy nieokreślonej choroby" niedaleko Hurghady

Według Światowej Organizacji Zdrowia gorączka denga zwykle ma objawy grypopodobne trwające od dwóch do siedmiu dni i pojawia się między czwartym a dziesiątym dniem po ukąszeniu zakażonego komara. Typowe objawy to wysoka gorączka (40 st. C), której towarzyszą co najmniej dwa z następujących objawów: bóle głowy, ból za oczami, nudności i wymioty, obrzęk węzłów chłonnych, bóle stawów, kości lub mięśni oraz wysypka.