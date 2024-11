Na strychu klasztoru znaleźli bilet do kina. Projekcja była... ponad 100 lat temu

Niezwykłe znalezisko pochodzi on z okresu I wojny światowej. Bilet upoważniał do wstępu do Cesarsko-Królewskiego Kina Polowego 4. Korpusu Armijnego. To interesujący artefakt z okresu, kiedy nowoczesna technologia filmowa dopiero zaczynała być wykorzystywana jako forma rozrywki, a także jako sposób na podnoszenie morale wojsk w trudnych warunkach wojennych.