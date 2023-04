Wraca najkrótsza trasa LOT-u. Podróż trwa mniej niż godzinę

Warszawa-Lublin

Pierwszy rejs z Warszawy do Lublina wystartuje w piątek 28 kwietnia o godz. 13:40. Samolot po 50 minutach, czyli o 14:30 wyląduje w Porcie Lotniczym Lublin. Połączenie będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki. Wyloty z Lublina zaplanowano na godz. 15:05. Bilety na najbliższe połączenia kosztują ok. 135 zł, jednak kupując z wyprzedzeniem, ich cena wyniesie ok. 92 zł.