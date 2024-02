Afera w Hiszpanii. Zniszczyli skarb narodowy

Jak informuje oficjalny portal turystyczny grancanaria.com, od kilku dziesięcioleci coraz bardziej widoczne staje się pogorszenie stanu systemu wydmowego na tym terenie wraz z ciągłą utratą piasku, głównie z powodu procesów urbanistycznych i wpływu działalności człowieka, co zmieniło dynamikę wiatru oraz wydm. Szacuje się, że co roku dochodzi do utraty ok. 45 tys. m sześc. piasku trafiającego na dno morskie. Spowodowało to niekontrolowany wzrost roślinności w głębi obszaru, co zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez wydmy i powiększa obszary erozji, wpływając na ich różnorodność biologiczną i wywierając bardzo negatywny wpływ na zwierzęta i rośliny żyjące na tym obszarze. Jeśli ta sytuacja się utrzyma, rezerwat wydmowy Maspalomas może zniknąć w czasie krótszym niż jedno pokolenie.