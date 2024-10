Kolejne protesty w turystycznym kraju. "Moja nędza, twój raj"

Kolejnym etapem nienawiści do turystów jest fakt z Teneryfy (najliczniej odwiedzanej wyspy przez turystów). Jak pisze kanaryjska gazeta El Dia wiosną nieznany sprawca na samochodzie wypożyczanym od znanej firmy Cicar namalował antyturystyczne napis. Zdjęcie pojazdu udostępnił w mediach społecznościowych dziennikarz Yendy Hernández. Na boku auta pojawiły się dwa namalowane słowa: "Go Home" (ang. Do domu).