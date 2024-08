Te europejskie wyspy chcą turystów. Wiemy, gdzie nie natkniesz się na protesty

- Każda z wysp oferuje coś innego, dzięki czemu podróżnicy zawsze znajdą coś dla siebie niezależnie od upodobań. Większość z nich charakteryzuje się łagodnym klimatem w ciągu roku, co sprawia, że są one atrakcyjne zarówno latem, jak i poza sezonem. Co więcej, wiele z tych wysp wciąż zachowuje swój autentyczny, wręcz dziewiczy charakter, dzięki czemu można poznać lokalne kultury i tradycje - wyjaśnia Rymkiewicz. - Ba, większość ze wspomnianych wysp nie jest tak bardzo oblegana jak niektóre hiszpańskie kierunki, gwarantując większy komfort wypoczynku. Dodatkowo oprócz plażowania można tu oprawiać wiele sportów, takich jak nurkowanie, trekking, windsurfing czy żeglarstwo - dodaje.