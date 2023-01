Tajemnicze podziemia na Dolnym Śląsku. Co się w nich kryje?

Kopalnia w Kletnie

Szczytowy okres eksploatacji kopalni w Kletnie przypadł na lata 1948 - 1953, kiedy to wydobywano tutaj uran. Pozyskiwanie tego drogocennego pierwiastka nie należało do najłatwiejszych. Najpierw poszukiwano innych minerałów jak kwarc czy fluoryt, w pobliżu których mogła znajdować się żyła skały uranowej. Za pomocą licznika Geigera określano, gdzie taka żyła mogła przebiegać, następnie fragmenty skały został wykuwany i przewożony do miejsca, w którym kruszec był dopiero przerabiany.