Kraina Wygasłych Wulkanów. Niezwykłe miejsce na mapie Polski

Śląska Fudżijama, czyli najwyższy z wulkanów

Nie ma lepszego miejsca na zobaczenie panoramy Krainy Wygasłych Wulkanów. Ze szczytu Ostrzycy - wznoszącej się na wysokości 501 metrów n.p.m. - rozpościera się piękny widok na okolicę. To najwyższy z wygasłych wulkanów nazywany popularnie śląską Fudżijamą. Znacznie wyróżnia się na tle okolicznego krajobrazu, przypominając do złudzenia słynną japońską górę. Wulkaniczny rodowód najwyższego wzniesienia Pogórza Kaczawskiego widoczny jest na pierwszy rzut oka. To nek, czyli komin wygasłego trzeciorzędowego wulkanu. Szczyt należy do Korony Sudetów Polskich i prowadzą na niego trzy szlaki turystyczne. Zdobywając Ostrzycę, można się porządnie zmęczyć. Na wierzchołek prowadzą wulkaniczne schody, a na trasie znajduje się przynajmniej kilka świetnym platform widokowych.