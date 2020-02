Setenil de las Bodegas. Wielkie skały przygniatają domy

Zdjęcia z tego miasta każdego powalą na kolana. "To niemożliwe!" - piszą znajomi na Instagramie, gdy ktoś wstawia fotki z Setenil de las Bodegas. A jednak - w tym hiszpańskim miasteczku ludzie mieszkają w domach wciśniętych między skały.

Labirynty uliczek, kolorowe drzwi, położenie i niezwykłe widoki. Wszystko to sprawia, że do Setenil de las Bodegas chętnie się wraca.

Ale nie to jest w nim najbardziej spektakularne. Ludzie mieszkają tu w budynkach wciśniętych w ściany stromego wąwozu. Miejsca na domy zostały wydrążone przed setkami lat, a z czasem je przebudowywano. Do dziś wiele osób śpi z ważącymi miliony ton skałami nad głowami. To, co dla nich jest codziennością, na turystach robi ogromne wrażenie.