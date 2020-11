Skajboty. Nietypowy przystanek robi furorę w internecie

Przystanek Skajboty

W ciągu kilku dni o niewielkiej wiosce (Skajboty liczą ok. 270 mieszkańców) usłyszała wtedy cała Polska. Pomysł udekorowania wiaty to zasługa jednej z mieszkanek miejscowości, pani Ewy Legeżyńskiej, której córka chodzi do liceum plastycznego. Pewnego razu córka miała zajęcia w plenerze, więc matka podsunęła pomysł, by młodzież zrobiła coś pożytecznego dla całej miejscowości.