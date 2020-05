Słowiński Park Narodowy. Po ruchomych wydmach nad morze

Słowiński Park Narodowy to wyjątkowe miejsce w Polsce i na świecie. Można go zwiedzać piechotą lub na rowerze.

Największe wrażenie robią jednak same wydmy. Fantazyjnie uformowane góry piasku. Z niektórych wyrastają kikuty uschniętych drzew. To świadectwo, że kiedyś w tym miejscu znajdowały się lasy, sukcesywnie zasypywane przez wędrujące wydmy.

Warto pamiętać, że Słowiński Park Narodowy to nie tylko wydmy, ale też torfowiska czy jeziora. Rowerem bez problemu pokonamy szlak "trzech jezior", dla piechurów ponad 20 km spacer może być jednak wyzwaniem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się tylko nad jedno z nich. Gardno, Dołgie Duże i Dołgie Małe położone są na mierzei Gardnieńskiej.

Słowiński Park Narodowy - 170 km szlaków pieszych i rowerowych

Pomysłów na to, co zobaczyć i którędy wędrować po tej niezwykłej krainie pasku, wody i lasów, z pewnością nam nie zabraknie. Przez park wiedzie około 170 km szlaków pieszych i rowerowych, a jeśli dodamy do tego atrakcje znajdujące się w otulinie parku, z pewnością będziemy mieli co zwiedzać przynajmniej przez kilka dni.