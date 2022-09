Śnieg spadł na szczytach Tatr. "Przypomniał o wyciągnięciu cieplejszych ubrań"

Tatry z coraz bardziej zimową aurą

Wybierając się w wyższe partie gór trzeba pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Ciepła kurtka, czapka, rękawiczki oraz ocieplane spodnie to elementy obowiązkowe o tej porze roku. Co więcej, do plecaka warto też spakować latarkę - najlepiej czołową - ponieważ dzień jest coraz krótszy. Przyda się również termos z gorącą herbatą.