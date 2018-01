Śnieżny labirynt w Zakopanem już otwarty. Przebój kolejnego sezonu

Pod skocznią narciarską "Wielka Krokiew" w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego swoje podwoje po rocznej przerwie znów oficjalnie otworzył Śnieżny Labirynt, największa tego typu budowla w Polsce i na świecie. Turyści są zachwyceni.

"Pięknie. Już się nie mogę doczekać, aż tam zawitam", pisze jeden z interneutów. "Petarda !!!!!", dodaje następny. "I to na maksa" - uzupełnia kolejny. Wszystko wskazuje na to, że Śnieżny Labirynt, który już od dwóch sezonów przyciąga do Zakopanego entuzjastów szaleństw w śniegu, i w tym roku będzie bił rekordy popularności. Licząca sobie ponad 2,5 tys. m kw. konstrukcja została już oficjalnie otwarta i jak czytamy na profilu facebookowym parku rozrywek rodzinnych Snowlandia: "Pomimo delikatnej odwilży Śnieżny Labirynt i Śnieżny Zamek mają się dobrze".