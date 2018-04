Sölden w Austrii. Raj dla narciarzy w klimacie z Jamesa Bonda

Spektakularne widoki z alpejskich lodowców, efektowne restauracje na szczytach gór, słoneczna pogoda i świetnie przygotowane trasy narciarskie. Po tygodniowym urlopie w Sölden w pełni rozumiem, dlaczego to właśnie tu nagrano część scen do filmu "Spectre" z Jamesem Bondem.

Sölden to jeden z najbardziej znanych górskich ośrodków turystycznych i sportowych w Alpach austriackich. Znajduje się w dolinie Ötztal w Tyrolu na wysokości 1368 m n.p.m. Szacuje się, że rocznie przyjeżdża tu około dwóch milionów turystów z całego świata. Każdy znajduje coś dla siebie.

Jazda na nartach niemal przez cały rok

W Sölden są trzy rejony, w których można jeździć na nartach. Są połączone siecią 34 wyciągów krzesełkowych orczykowych i kolei gondolowych oraz objęte jednym skipassem . Łączna długość tras to 149 km , z czego 36 km stanowią trasy na lodowcu. Strefa sportów zimowych znajduje się tu na wysokości 1350 m - 3 340 m n.p.m.

Pierwszy to góra Gaislachkogl (3058 m), mająca bardzo strome, ale i szerokie trasy. Drugi to ośrodek Giggijoch (2284 m), idealny dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy, w którym znajduje się snowpark. Trzecim rejonem są lodowce Rettenbach i Tiefenbach. Na wysokości 3000 m łączy je wykuty w skale 165-metrowy tunel ze sztucznym oświetleniem.

- Oferta w Sölden jest absolutnie niewiarygodna. Infrastruktura została rozbudowana w taki sposób, że ośrodek jest czynny niemalże przez cały rok. Wyciągi stają tylko w lipcu i sierpniu. To jedno z najlepszych miejsc do jazdy na nartach w austriackich Alpach - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Tomasz Kurdziel, redaktor naczelny Magazynu NTN Snow & More.