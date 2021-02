Spacerował po zamarzniętej Zatoce Puckiej. "Nie mogę uwierzyć, że ludzie są tak bezmyślni"

Zatoka Pucka - spacer po zamarzniętej tafli przy dodatnich temperaturach

Morskie Oko - spacery po zamarzniętej tafli

Mimo ostrzeżeń, ludzie dalej wchodzili na staw, a na początku stycznia dla kilkorga z nich zakończyło się to lodowatą kąpielą. 2 stycznia wśród bezmyślnych turystów nad Morskim Okiem było wielu młodych ludzi, także małżeństwa z małymi dziećmi. W pewnym momencie, ok. 10 metrów od brzegu, tafla lodu załamała się. Stojąca na niej grupa młodych Ukraińców wpadła do wody. Na szczęście wszyscy zdołali o własnych siłach wyjść z wody.