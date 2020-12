Morskie Oko. Turyści wchodzą na zamarzniętą taflę. "Sami się proszą o kłopoty"

"Dramat nad Morskim Okiem... Lód ma 5 do 6 cm grubości, a na lodzie masa ludzi... Co roku te same apele... Czy to już tradycja, że musi dojść do tragedii i kiedy do niej dojdzie... Drodzy turyści, bardzo Was prosimy o rozsądek..." - czytamy pod zdjęciem, które pojawiło się na profilu Aktualna sytuacja w Tatrach na Facebooku. Internauci są w szoku i nie szczędzą gorzkich komentarzy w kierunku osób widocznych na zdjęciu.