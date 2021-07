Spędziłam samotną noc w lesie. "Przypominają mi się wszystkie horrory, które widziałam"

Monika Sikorska w ramach akcji "JedziemyWPolskę" spędziła noc w podwarszawskim lesie i na własnej skórze sprawdziła, jak to jest nocować na dziko. Jeszcze do niedawna było to nielegalne, ale od maja Lasy Państwowe udostępniły sieć obszarów, na których takie noclegi są dozwolone. Z pomocą survivalowego zawodowca przygotowała obozowisko, rozpaliła ogień i poznała podstawy leśnego savoir vivre’u. Zaś nocą, gdy już zgasły światła i zaczęły rozbrzmiewać dźwięki lasu, a nasza dziennikarka została sama, zadziałała wyobraźnia... Więcej w materiale Moniki Sikorskiej.