Spędziłem w samolocie ponad dobę, by dotrzeć na koniec świata [RELACJA]

Nowa Zelandia od dziecka była na mojej liście kierunków do odwiedzenia. Jednak konieczność spędzenia ponad doby w samolocie skutecznie odstraszała mnie do tego wyjazdu. Ale w końcu się przełamałem. I przy okazji tej podróży na antypody przekonałem się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.