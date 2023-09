Leciałam najlepszą linią lotniczą świata. Zamiast fotela mikro pokój

Fotel był ogromny. To nie tylko dodatkowe centymetry do siedzenia czy opcja rozkładania i koc - jak w większości linii lotniczych w tej klasie podróży. To taki trochę mikro pokój. Znaleźć w nim można szafeczkę, półkę, lusterko, słuchawki, miejsca do ładowania telefonu czy laptopa i stolik. Jest też ekran, na którym można oglądać filmy, teledyski i obserwować trasę samolotu w czasie rzeczywistym. Także tam wyświetlana jest instrukcja bezpieczeństwa. Ma ciekawą formę, bo to film, nagrany w różnych miejscach w Singapurze. W drodze powrotnej oglądałam go z jeszcze większym zaciekawieniem, wypatrując miejsc, które widziałam na żywo.