Stała się inspiracją dla wielu innych kobiet, dla których podróże są ważne. Właśnie otrzymała wyjątkową nagrodę

Zasypywanie przepaści i wyrównywanie szans mężczyzn oraz kobiet następuje w różnych dziedzinach życia. Regularnie pojawiają się też nowe inicjatywy, które mają pomóc w promowaniu przedsiębiorczości pań oraz przełamywaniu kolejnych barier. Tyczy się to także takich aktywności, jak podróżowanie. Jeśli chodzi o tę sferę, kobiety poczynają sobie coraz śmielej.

Poza czerpaniem oczywistej radości z samego faktu odkrywania świata, wiele osób odnajduje w tym wszystkim dla siebie jakąś wartość dodaną. Wielu entuzjastów podróżowania mówi o poczuciu wolności oraz o możliwości zapomnienia o codziennych troskach. Taka włóczęga po świecie potrafi też zmieniać ludzi – globtroterzy zaświadczają, że przyczynia się ona do pokonywaniu lęków i wzrostu pewności siebie, co przynosi mnóstwo korzyści w normalnym życiu. Skoro profitów jest tak wiele, to jasne jest, że – dla własnego dobra – należy podróżować jak najwięcej. Są też ludzie, którzy nie tylko sami zakochani są w tej formie rekreacji, ale też robią wszystko, by zachęcić innych do spędzania każdej wolnej chwili w ten właśnie sposób. Jedną z nich Mary McKenna, która właśnie została laureatką "Everywoman in Travel Awards".