Stolice hazardu. Zarabiają fortunę na kasynach

Jest sporo osób, które planując podróże stawiają sobie za priorytet chęć odwiedzenia kasyn. Tego typu miejsca rozsiane po całym świecie, a każde z nich charakteryzuje się innym klimatem, np. w pięknym Monte Carlo czuć prestiż i luksus, a w Atlantic City: luz i dobrą zabawę. Wyjazdy do "kasynowych mekk" to nie tylko zabawa w świątyniach hazardu, ale też często świetna okazja do odwiedzenia ciekawych miejsc z pięknymi zabytkami czy poznania lokalnej kultury czy kuchni.