Strajk kontrolerów lotów w Hiszpanii. To dopiero początek protestów

Protestują też kolejarze

Z kolei we Francji 31 stycznia do strajku przystąpią pracownicy kolei. Jak poinformowano, z rozkładu wypadło aż 80 proc. pociągów regionalnych i dwie trzecie TGV. Nie będzie kursował żaden skład z wyjątkiem tras Paryż-Clermont-Ferrand, Paryż-Limoges-Tuluza i Bordeaux-Marsylia. Protesty związane są z reformą emerytalną zaproponowaną przez prezydenta Emmanuela Macrona. Obejmuje ona m.in. plany podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.