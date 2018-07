Strajk w tanich liniach lotniczych Ryanair. Odwołane loty

Trwa strajk pilotów tanich linii lotniczych Ryanair. Protest ma potrwać dwa dni. Podróżujących Ryanairem mogą czekać na lotnisku opóźnienia. Na wydłużony czas oczekiwania na lot muszą przygotować się podróżnicy do Belgii, Portugalii i Hiszpanii.

W środę 25 lipca piloci Ryanair rozpoczęli strajk. Będą odwołane loty. Niestety, niskie ceny przewoźnika negatywnie odbiły się na pracownikach Ryanaira. Niekorzystne wynagrodzenia oraz obniżony standard pracy, to efekty uboczne tanich biletów lotniczych.

Ryanair dla turystów

Tania linia lotnicza Ryanair miała być ratunkiem dla osób, które chcą podróżować, a jednocześnie nie stać ich na wygórowane ceny lotów. Irlandzki przewoźnik spełnił wiele podróżniczych marzeń. Szczególnie tym, których wcześniej nie było na to stać. Niestety, irlandzki sen o podróżach dostępnych dla większości, okazał się planem tylko pięknie wyglądającym dla podróżujących.

Irlandzki sen Ryanaira

Na czymś niestety linia lotnicza musiała oszczędzać, aby bilety były tanie. Pieniądze przycinano na pensjach, umowach pracowników oraz standardzie ich pracy. Piloci m.in sami muszą sobie opłacać noclegi dojazdy do nich, pokrywają koszty ubezpieczenia i ćwiczeń na symulatorze. Niezadowolenie rosło, aż w końcu w jego efekcie, piloci z Ryanaira rozpoczęli strajk.

Strajk w Ryanairze

W związku ze strajkiem w Ryanairze, niektórzy turyści mogą spędzić na lotnisku więcej czasu. Ci, którzy mają zaplanowaną na środę bądź czwartek, podróż do Belgii, Portugalii Hiszpanii, muszą uzbroić się w cierpliwość. Strajki zdecydowanie utrudnią pracę załogi, przez co loty będą opóźnione. Niektóre połączenia zostaną całkowicie odwołane. Ci, którzy nie będą mogli wylecieć zaplanowanego dnia, mogą liczyć na zwrot kosztów biletu.

Setki odwołanych lotów Ryanaira

Od początku sezonu letniego Ryanair odwołał 300 lotów. Większość do i z Hiszpanii, ok. 50 lotów odwołano do i z Portugalii i Belgii. Konflikt wewnątrz linii lotniczych pomiędzy zarządem, a pracownikami rósł od dłuższego czasu. Pracownicy wiedzieli że lipiec, jest sezonem urlopowym, a strajki mogą wywołać w tym okresie dużo większy nacisk na zarząd przez niezadowolenie wakacjuszy.