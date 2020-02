Suntago wcale nie takie drogie? Porównaliśmy ceny aquaparków w Europie

Drogo czy tanio? W komentarzach pod informacją o cenach w nowym polskich parku wodnym starły się dwie frakcje. Kto ma rację? Wszystko oczywiście zależy od sytuacji materialnej. Jednak nie ma co narzekać - ceny w porównaniu z innymi tego typu obiektami nie wypadają najgorzej.

Polskie Suntago plasuje się w środku stawki (Shutterstock.com, Fot: Aleksandra Łukasiewicz,shutterstock.com)

Poza samym terminem otwarcia aquaparku Suntago, duże emocje wzbudziły ceny biletów - całodzienny bilet dla osoby dorosłej (ze wstępem do wszystkich stref parku, w tym saunarium) w weekend to koszt 139 zł. Od poniedziałku do piątku - o 10 zł mniej.

Co ciekawe, Park of Poland (Suntago jest częścią większego kompleksu, na który mają składać się w przyszłości także hotel czy park rozrywki) oferuje zniżkę, której nie znajdziemy w żadnym innym aquaparku. Jest to zniżka dla... ciężarnych. Panie w ciąży zapłacą o 10 zł mniej niż wynosi cena regularna dla dorosłych.

Postanowiliśmy przyjrzeć się cenom w innych wielkich aquaparkach w "polskiej" okolicy - na Słowacji, Litwie, Węgrzech czy w Niemczech. Wnioski? Cena w Suntago wcale nie jest wygórowana.

Aby było łatwiej, wszystkie ceny sprowadzimy do waluty euro, ponieważ większość cen, które sprawdziliśmy, jest podana właśnie w tej walucie.

Polska

Według kursu euro z 30 stycznia cena wejścia do polskiego aquaparku z dostępem do wszystkich stref (w tym saunarium) w weekend to 32,50 euro, w tygodniu 30,16 euro, a bilet dla ciężarnej odpowiednio - 32,50 i 27,82 euro. Bilet "normalny" z dostępem tylko do strefy aquaparku to koszt 23,13 euro (w tygodniu) i 25,46 euro (w weekend).

Infografika przedstawiająca ceny najdroższych wariantów biletów do parków wodnych łącznie ze wstępami do saun).

Słowacja

Na Słowacji znajdziemy dwa duże aquaparki - Tatralandię i Aqua City. Nie ma tu podziału na bilety weekendowe i inne dni tygodnia.

W Tatralandii za całodniowy pobyt osoby dorosłej bez saun zapłacimy 27 euro. Jeżeli doliczmy wejście do saunarium (16 euro) wychodzi nam 43 euro.

W Aqua City w Popradzie kupując wcześniej bilet online zapłacimy 21,60 euro za osobę dorosłą za sam park wodny. Bilet ze wstępem do sauny kosztuje 32,40 euro.

Węgry

W Budapeszcie znajduje się Aquaworld. Bilety nie mają rozróżnienia na dni tygodnia. Wstęp całodzienny bez saun to koszt 19,47 euro (6490 forintów), z saunami (dodatkowe 3300 forintów) - 29,37 euro.

Litwa

U naszych wschodnio-północnych sąsiadów mamy aquapark w Druskiennikach. Bilet całodniowy jest od razu ze wstępem do łaźni. Od poniedziałku do piątku kosztuje 24 euro, w weekend 32 euro.

Niemcy

Najbliżej Polski znajduje się park wodny Tropical Island, położony w Krausnicku pod Berlinem. Całodniowy wstęp do samego parku kosztuje 45 euro, z wejściem do saunarium 49,90 euro. W ten sposób niemiecka "tropikalna wyspa" wygrywa w konkursie na najdroższy bilet.

Otwarcie Suntago, pierwszego tego typu aquaparku w Polsce, już 20 lutego.

Wybrane atrakcje parku Suntago Wodny Świat:

• 32 zjeżdżalnie wodne

• Basen z falami

• Basen relax z tzw. dziką rzeką

• Basen „Rzeka przygód”

• Wodny plac zabaw

• Maszyna Surf-Air, która umożliwia surfowanie pod dachem

• Zewnętrzny wodny plac zabaw z podgrzewaną wodą

• 3 baseny solankowe Dead Sea

• 5 basenów witalnych, wypełnionych wodą z minerałami

• 10 saun o zróżnicowanej temperaturze i wilgotności powietrza

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie, który stanowi pierwszy etap projektu Park of Poland, znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. Budowa obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r., a koszt inwestycji wyniósł 170 mln euro.