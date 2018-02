Świat według Adama. Od Pjongjangu przez Kapsztad po Bagdad

Choć już wcześniej odnosił sukcesy, międzynarodowy odgłos zdobył, gdy opublikował fascynujące zdjęcia z Korei Północnej. Adam Baidawi – to imię i nazwisko powinniście zapamiętać. Fotograf bezustannie zachwyca kolejnymi kadrami.

Baidawiemu udało się pokazać świat " za zamkniętymi drzwiami ", w pewnym sensie opowiedzieć sekrety komunistycznego państwa. Wszystko dlatego, że zdecydował się pojechać tam incognito, nie ujawniając swojej profesji. Bo choć – jak wówczas tłumaczył Adam – oficjalnie w państwie Kim Dzong Una panuje wolność wypowiedzi, to profesjonalni fotografowie i dziennikarze mogą się pożegnać z myślą o otrzymaniu wizy. Ponadto wszelkie artykuły, zdjęcia i filmy wideo są cenzurowane: przechodzą tylko te, które wychwalają prezydenta.

Australijczyk zdołał jednak "przechytrzyć system " – zarezerwował wycieczkę przez biuro podróży i przez tydzień, wraz grupą i przewodnikami, zwiedzał Koreę jako zwykły turysta . – W tym państwie ani przez chwilę nie możesz być sam. Zawsze towarzyszy ci dwóch "niezwykle uprzejmych" przewodników. Musisz nocować w hotelach przygotowanych dla turystów. Nie możesz wyjść poza hotel, by pobiegać czy obejrzeć zachód słońca . Tak naprawdę jesteś więc całkowicie odizolowany od mieszkańców i prawdziwego życia – opowiadał po powrocie.

Za materiał z Pjongjangu Adam otrzymał w 2017 r. nagrodę Young Writer of the Year w konkursie Publish Awards organizowanym co roku w Australii. A jego prace były głośno dyskutowane w największych zagranicznych mediach.