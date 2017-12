Świąteczny nastrój na lotnisku w Melbourne. Stewardesa zaśpiewała podróżnym kolędę

Świąteczny nastrój udzielił się jednej z pracownic linii lotniczych Virgin Australia. Zamiast nudnego komunikatu, z lotniskowych głośników można było usłyszeć piękny głos Bethany Stagg, która postanowiła zaśpiewać kolędę. Chciała w ten sposób umilić podróżnym czas.

Druga połowa grudnia to najbardziej intensywny okres na większości lotniskach. Wielu pasażerów jest zestresowanych, ponieważ chce na czas dotrzeć do domu, aby wspólnie z bliskimi spędzić Boże Narodzenie. Aby nieco rozładować nerwową atmosferę i wprowadzić więcej świątecznego klimatu, jedna ze stewardes linii Virgin Australia zaśpiewała na lotnisku w Melbourne kolędę.

- Dzień dobry państwu, chcielibyśmy życzyć wam bezpiecznych i wesołych świąt – powiedziała Bethany Stagg przez mikrofon. Następnie zaśpiewała klasyczną kolędę "Have Yourself a Merry Little Christmas", którą rozsławiła w 1944 r. Judy Garland. Poniżej znajdziecie ten piękny utwór w oryginalnej wersji.