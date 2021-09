Światowy Dzień Turystyki. "Jesteśmy głodni świata"

27 września przypada Światowy Dzień Turystyki. A jacy są polscy turyści w dobie pandemii? Na to pytanie w programie WP "Newsroom" odpowiedziała Marzena German z Wakacje.pl. – Turysta jest obecnie bardzo odważny. Wśród Europejczyków Polacy są tym narodem, który bardzo chętnie planuje wyjazdy turystyczne. Jesteśmy głodni świata i nie ograniczamy się do spędzania czasu na basenie czy plaży, ale chcemy doświadczać więcej, by mieć wspaniałe wspomnienia - mówiła.