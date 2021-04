Światowy Dzień Ziemi. Kiedy wypada i jak go obchodzić?

Światowy Dzień Ziemi 2021 odbędzie się pod nowym hasłem "Przywróć naszą Ziemię". Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci. Wszak Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie.