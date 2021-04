Majówka na świeżym powietrzu. Najlepsze miejsca na spacer po lesie

Turyści, którzy mieli nadzieję na to, że podczas majówki zmienią otoczenie i na kilka oderwą się od codziennych spraw, muszą inaczej zorganizować ten czas. Jedną z możliwości jest spacer po lesie. W bliższej i trochę dalszej okolicy miast nie brakuje zielonych enklaw, witających turystów spragnionych kontaktów z naturą.

Spacer po lesie z korzyścią dla zdrowia

Ludzie potrzebują kontaktu z przyrodą, dlatego też spacer po lesie jest najszybszym sposobem na wypoczynek na łonie natury. Oprócz tego wyjazd za miasto odgrywa ważną rolę dla zdrowia. Powstało na temat wiele publikacji naukowych, które starają się to udowodnić.

Na pewno na niektórych kontakt z naturą działa odstresowująco. Z własnego doświadczenia wiemy, że już kilka minut spaceru po lesie wystarczy, by poprawić samopoczucie. Jest to więc idealne miejsce, aby odpocząć od codziennego zgiełku, z dala od miasta i ludzi. Każdy krok na leśnej ścieżce zmniejsza poziom frustracji - złość rozpływa się gdzieś w powietrzu, w zieleni, a my czujemy się szczęśliwsi.