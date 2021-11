Święta i sylwester za granicą. Gdzie będzie ciepło?

Święta i sylwester to dla wielu idealny moment, by uciec z Polski i wypocząć w ciepłych krajach. Marzena German z portalu Wakacje.pl opowiedziała w programie WP "Newsroom", dokąd w tym roku wybiorą się Polacy pod koniec grudnia. - Jeżeli chcemy pojechać na krócej, to dominują kierunki bliższe, gdzie przelot nie jest aż tak długi - mówiła, a wśród kierunków wymieniła m.in. Egipt i Maltę. Dla tych, którzy mogą zaplanować dłuższy urlop, zaproponowała m.in. Emiraty Arabskie, Dominikanę czy Zanzibar.