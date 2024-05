Świetny czas na wyjazd. Pogoda idealna na zwiedzanie

Chorwacja to miejsce, które turyści odwiedzają niemalże przez cały rok. W czasie wakacji szkolnych, czyli w lipcu i sierpniu, spotkamy tam wielu podróżnych, ale przed szczytem sezonu turystycznego np. w maju można jeszcze odpocząć bez tłumów. Wówczas panują też idealne warunki pogodowe do zwiedzania. - Wtedy można w przyjemnych temperaturach oscylujących w granicach ok. 22-26 st. C pozwiedzać, a opalanie i plażowanie można zostawić na sezon wakacyjny. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać o kremie z filtrem i okularach przeciwsłonecznych - powiedziała Natalia Gumińska, dziennikarka WP Turystyka, w programie "Newsroom WP".