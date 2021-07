Sycylia kusi na każdym kroku. Aktywny wulkan, boskie plaże i smaczne jedzenie

Sycylia to wyspa, która nie jest pierwszym wakacyjnym wyborem Polaków, a to błąd! Jest bardzo zróżnicowana pod każdym względem. Marta Marchlewska, która obecnie przebywa we Włoszech, opowiedziała w programie WP "Newsroom", co warto zobaczyć na tej wyspie. Jej zdaniem Etna to "must see". - To niesamowite wydarzenie w życiu człowieka, by wejść na aktywny wulkan - opowiadała. - Poza tym na miejscu jest mnóstwo plaż - są kamieniste i białe, a woda ma niesamowity niebieski kolor - relacjonowała. Marta zdradziła też, że na Sycylii nie należy się spodziewać typowo włoskiego jedzenia, jakie znamy z restauracji w Polsce czy z Włoch kontynentalnych. - Tu je się jedzenie głęboko smażone w tłuszczu. Okazuje się, że my i Sycylijczycy mamy dużo wspólnego, bo ich potrawy są podobne do polskich - dodała.