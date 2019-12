WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 urbex historyprlSystem Rokada 15 min. temu Tajemniczy olbrzymi obiekt pod Poznaniem. Czym był system łączności Rokada? Niewielka wieś oddalona ok. 40 km na południe od Poznania skrywa jedną z największych, niezbadanych jeszcze do końca tajemnic PRL. System... Rozwiń Następny Dzisiaj odwiedzimy tajne … Rozwiń Transkrypcja: Następny Dzisiaj odwiedzimy tajne system łączności rokada A teraz Bo te kominy na dachu nie są przypadkowe to wszystko kryje się pod Strasznie właśnie tutaj spać śmierdzi Klatka schodowa w szkole Łukasz Dzielimy się chyba co tutaj ten to jeszcze widziałem jakieś dokumenty Leżą A potem się spotkamy na dole nie dobra tutaj górali dogonię was dobra Pewną zmianę a mianowicie to że jesteśmy ubrani w kompletnie inne ciuchy Słuchajcie zgłosiła się do nas firma revolut I mówią tak Mamy super ciuchy odorowe dziewczynie wyjście je przetestować No to dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy mieli też te Mam nadzieję że jak będziecie Dolne 15:00 pozalewane Zniżki na Black Friday 1517 to ty chyba jakiś weekend był po drodze Albo ktoś a nie 15 16 17 18 Czy po prostu Podczas dyżuru musi wyskoczyć zaczyna Widzę że o 21:30 a następnie 7:15 Podczas obchodu terenu o godzinie 22:30 Następny 20:00 czwartek 2:35 trzydzieści wszystko było dobrze żadnych wydarzeń na terenie Szału nie było To wszystko się powtarza jestem ciekaw co udało mi się znaleźć takie których się jednak coś Coś działo Drzwi Wodoodporny O której się zaczynają Dobra Standardowo na każdym się musi być Telefony alarmowe w tych nowych niższych czasów Klucze Czyli jeżeli będziemy chodzić na przykład okaże się że coś jest zamknięte to możemy być jak biały człowiek Na przykład oku W sumie pora obiadowa Powiedzieć Garaże pralnia rozdzielnia garaż i wzory przepustek obowiązujących TP Acoma TPSA Odrą Roca Po wyłączeniu te Tego systemu ale po upadku minionego systemu Cały system został sprzedany właśnie Telekomunikacji Polski Później do Orange dlatego właśnie te wszystkie znaki znak Trójkąt z Polski Będziemy raczej nie raz jeszcze Powoli suszę chłopaków jeszcze na dole miejsce Przejdę góry na szybko i za chwilę muszę do Kierunek duch ale to za chwilę Brudną wodą Tylko niestety Na dole Tutaj jest to samo to możemy chyba przejść Chłopcy To już jest troszeczkę płycie i Pomieszczenie Zobaczcie tam daleko w tle widać takie Wywiewy A są głazy do wyrównywania ciśnienia czytałem To pomieszczenie było hermetyczne Hermetyczny System wentylacji a tutaj były prawdopodobnie Przeciwpożarowe Patrz jaka była C190 Tarzan Pomieszczenie w masakrycznie złym stanie r To dokumentów Jeszcze jakiś kalendarz możemy zobaczyć Ktoś przebywa ostatnio Miesiące roku Niestety Szafki poniszczone Straszny grzyb na ścianach Kodowanie spada ze ścian Głęboko Musisz jeszcze zdjąć To akurat jest bardzo fajne powiem ci szczerze A wiesz co nie zauważyłem na przykład swoich bo ja nie mam czegoś takiego Ale Zobaczcie to Rozpina Sobie wentylacje A tak naprawdę my się znajdujemy w najważniejszej części kompleksu Słuchajcie Co to jest blokada Alior Bank Wybucha Komunikat Pada stopni budują coś takiego jak ty łączności rogata zakochują Dzisiaj jesteśmy z innymi punktami na przykład Berlin Z Moskwą z Poznaniem Warszawa mimo to że wszędzie Na zewnątrz jest taka Kuchen Kuchenka To co z nich zostało Komputerze Ktoś ty wcale że ja Przed moim ogrodzeniem Ale to też jest gaśnica I co to dziwko Chyba 10 lat temu funkcjonować Jakoś tak Patrzcie pod nogi bo będą dziury na I żeby ktoś tam nie wpadł To nie może być tak nie popatrz no dobra 11 Skawina Po raz pierwszy od dawna sprawdza się to co Kuba zawsze Powtarza że w piwnicach jest najciekawiej i w tym wypadku jak najbardziej się Nie mogę zgodzić ponieważ tam na dole Właśnie skończyłem się te wszystkie tajemnice Cały kot Kompleksów z tyłu Gdzie jest metalowy Ponieważ nie mogę się zamknąć Czy liście to względne Jeszcze nie wiem Ale musieli wybrać swoją pozycję Konkretnie wygląda jak jednostka wojskowa Zobaczcie tutaj Sądzę że ten ktoś sobie zrobił dla beki No masz 3 takie wystające pałąki pod napięciem ktoś po prostu Tutaj tablica Bezpiecznikami i oświetlenie Gwiazda na Może trochę Dla przyszłych jeszcze tutaj Jeszcze jeszcze Instrukcja alarmowa w przypadku powstania Ożarów GPZ 2000 szafa 3 Kluczyk Mamy budynek pomocniczy garaże Od kontroli Plan sygnalizacji Ala Podziemia parter korytarz siłownia magazyn Centrala sala aparatowa Kablownia Już który Wygląda trochę jak będzie wymagało naprawdę Tutaj właśnie była stara Transmisyjna mimo to że jest ciemno i on nie za bardzo widać Miejsce tak naprawdę z całego kompleksu bo właśnie tutaj stały takie specjalne radio poniżej Nazwę I odbywało się przełączanie tych wszystkich kabelków i zapewnienie Komunikacji w różnych jednostek między sobą takiego jednego pana na pewno ci powiedział nam nie chce przekłamać do Że jedne kable potrafiły puścić 1600 rozmów chyba czy 1007 Rozmów telekomunikacyjnych w jednym momencie A po wymianie na nowe centralę czy nowe kable bo to były takie grube kable troszeczkę wyglądały jak od anteny Liczba się prawie podwaja Chyba że się puściło sygnał telewizyjny To wtedy liczba połączeń spadała do 3 A teraz wszystkich gryzą światłowód Ale kiedyś tak było Sally Serce całej rogatywkę tutaj Pompki zrobił Przyszedł wszystkie wentylatory Oślepiony znalazłam to Czemu ty w ogóle nie da się kupić w sklepie Już modna 30 latka Izolacje ze wszystkich już są powyciągane przewody nie działa Najdroższe więc Oczywiście złomiarze już fajniejsze rzeczy no ale dalej jak widzę Zobaczcie że tam nie ma przejścia Nie to było Wykonane z metalu To jest jakieś tworzywo tak tak Elektromont Nakolanniki na spodniach A to się dowiedział Drobina Z Drobina do wolności To idę na stole Możesz się wybrał To się wybrałem widzieliście Manie Łukasz chodził tam gdzie to jest Wyrzut powietrza w tym miejscu Jeszcze jeden Tutaj instrukcja ewakuacji Z budynku Na szczęście to wszystko już jest pod prądem bo chyba by było tobie nie wie że mnie Woda królewska jest wszechobecna Zobaczcie jaki silnik Właśnie przed samym wejściem tutaj Rozmawialiśmy z człowiekiem który pracował przez całe życie Właśnie w tym obiekcie Od 76 praktycznie jak ja tutaj praktyki nam opowiada Ona wiele ciekawych rzeczy mianowicie to że przechwyty wali sygnały Jeszcze przed tym jak one doszły do Warszawy Do pana Jaruzelskiego albo Kiszczaka pracujesz wcześniej wiedział co się tutaj możecie Magden Bór Niemiecki Zobacz na te produkty 71 A Complex było gotowe 76 Tak zacznij budować wszystko te dźwięki A czy wiesz może to być to że on już był gotowy 71 ma został przywieziony później no i sam Był po prostu stworzony 71 Rozkład jazdy Zobacz że mam No ale Mistrzostwa Świata Jakbyście kiedyś wpadli do jakiegoś stało Nie chcę nic się nie stanie to ja Możesz trasę poczekaj Mistrzostwa Czymś takim zamożności migać nawet w mega deszczu idź zrobisz tak